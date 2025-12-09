Ayvalık’ta 1 ölü deniz kaplumbağası: Patır patır kıyıya vurdu, nedeni belli olmayan ölüm ortalığı karıştırdı!
Ayvalık ilçesindeki Badavut Plajı Cemkon sitesi önündeki kıyıya ölü deniz kaplumbağası vurdu. Gökben Akköl adlı vatandaş tarafından Pazar günü bulunan Caretta Caretta Deniz Kaplumbağasının ölüm nedeni belirlenemezken, ilgili kurumların inceleme yapması bekleniyor. (gazeteayvalik)