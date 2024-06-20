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Aktüel Ayvalık’ın nüfusu bayramda 1 milyona yaklaştı
Aktüel

Ayvalık’ın nüfusu bayramda 1 milyona yaklaştı

Yeniakit Publisher
2024-06-20 16:25:00 -
Ayvalık’ın nüfusu bayramda 1 milyona yaklaştı

İç turizmin ve Kuzey Ege’nin önemli merkezlerinden Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Doğal güzellikleri, Cunda (Alibey) başta olmak üzere 22 adası, 17 kilometre uzunluğunda kumsala sahip Sarımsaklı plajları, gün batımının en iyi izlendiği noktalardan Şeytan Sofrası, kırmızı mercanları, gastronomisi, kamp ve karavan turizmiyle Ayvalık, bu bayram da ilgi görüyor.

Tatilciler özellikle Sarımsaklı plajlarında denize girerek serinlemeyi, akşamları Cunda Adası’nda gezinti yapmayı tercih ediyor. Doğası, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra gurme dünyasının yakından bildiği restoranlarıyla ünlü Cunda, deniz ürünleri ile mezelerinin tadına bakmak isteyenleri ağırlıyor.

Bayram nedeniyle yoğun araç girişinin yaşandığı ilçede otoparklar dolup taşınca, tatilciler araçlarını cadde ve sokakların yanı sıra mahalle aralarında buldukları boş alanlara park ediyor. Gezi tekneleriyle günlük turlara katılan tatilciler, iskelelerde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Yaz sezonunu bayram yoğunluğuyla açan, 20 bin yatak kapasiteli 425 konaklama tesisinin bulunduğu, 75 bine yakın kişinin yaşadığı Ayvalık’ın nüfusu Kurban Bayramı tatilinde 1 milyona yaklaştı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, uzun bayram tatilinin etkilerini yoğun şekilde hissettiklerini söyledi.
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Gezi teknesi sahibi Mehmet Pekin de arife ve bayramın ilk gününde mavi turlara pek ilgi gösterilmediğini ancak ikinci günden itibaren oldukça yüksek yolcu sayılarına ulaştıklarını ifade etti.

Adalara günlük gezi turu düzenleyen işletmecilerden Hakan Gür ise tatilcilerin yoğun ilgisinden son derece memnun olduklarını anlatarak, “Bayram nedeniyle turlarımız oldukça kalabalık oluyor. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Çünkü Ayvalık’ın turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi bizim için her şeyden önemli” değerlendirmesini yaptı.

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