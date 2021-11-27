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Kadın - Aile Ayvalı kereviz tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Ayvalı kereviz tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Ayva ve kereviz birleşince sağlıklı bir besin ortaya çıkıyor. Peki ayvalı kereviz nasıl yapılır? İşte tarifi

Yeniakit Publisher
2021-11-27 19:01:03 - 2021-11-27 19:01:03
Ayvalı kereviz tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Ayvalı Ve Portakal Sulu Kereviz Yemeği Tarifi İçin Malzemeler

  • 2 adet orta boy veya 3 küçük boy kereviz
  • 1 adet orta boy ayva
  • 1 adet orta boy soğan
  • 1 adet orta boy patates
  • 2 adet orta boy havuç
  • 2 adet limon
  • 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 su bardağı portakal suyu
  • Tuz
  • Sıcak su

Yapılışı

Yıkanmış ve soyulmuş olan kereviz ve ayvaları, iki adet limonu sıkmış olduğumuz su dolu bir kapta, limonlarla birlikte beklettikten sonra, sıktığımız limonların kabukları ile ovalım.

Kerevizleri ince olmayan halkalar şeklinde doğrayalım ve büyüklüğüne göre her bir halkayı ikiye veya dörde bölelim ve kereviz dilimlerini tekrar limonlu su içerisine alalım.

Ayvaları da dilimleyerek, orta boy küpler şeklinde doğrayalım ve tekrar limonlu su içerisine alalım.

Sıvı yağı ve yemeklik doğranmış soğanı, orta ateşte tencereye alalım ve bir kaç dakika pembeleşene kadar kavuralım.

Yarım ay şeklinde doğramış olduğumuz patates ve halka halka kestiğimiz havuçları ekleyelim ve birkaç dakika kavuralım.

Ardından kerevizleri tencereye alalım ve damak zevkine göre tuz ilavesini de yaparak tencerenin kapağını kapatalım, kısık ateşte yemeğimizi pişmeye bırakalım.

Gerekli görülürse, yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıcak su ilavesi yapalım.

Yarım saat sonra, doğradığımız ayvaları da tencereye ilave edelim.

Sebzeler yumuşayıp, piştikten sonra ocağın altını kapatalım ve ilk sıcağı çıkan yemeğimize portakal suyu ilavesini yapalım. Hazır olan yemeğimizi servise sunalım. Afiyet olsun.

 

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