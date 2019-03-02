Ayvacık'ta 3.7 şiddetinde korkutan deprem!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede paniğe yol açan sarsıntı sonrası ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.02 Mart 2019 Cumartesi 14:00
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bugün saat 12.51'de, AFAD'a göre 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Ayvacık ilçesi Tartışık köyü olan ve yüzeye 7 kilometre mesafede kaydedilen sarsıntı ilçede hissedildi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı. Depremde, ilçe sakinlerinin kısa süreliği panik yaşadığı belirtildi.
20 Şubat'ta da sarsıntı yaşanmıştı
İlçede 20 Şubat akşamı 5,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, çok sayıda yapı hasar görmüştü.
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