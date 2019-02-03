Ayva ve ayva yaprağının binbir faydası!

Ayva, karaciğer, sindirim ve solunum yolu hastalıklarına etkili bir şekilde etki eden doğal bir çare olarak bilinir. Tek bir meyvede etkileyici bir vitamin deposu (A, B, C), mineral tuzları, karbonhidratlar ve lif bulunur.

Ayva, taze meyve suyu şeklinde tüketildiğinde pankreas yetersizliğinin tedavisinde yardımcı olur.

Her gün üç bardak ayva suyu içebilirsiniz.

Karaciğerin düzgün çalışmasına yardımcı olur ve karaciğeri temizler.

Japonya’da yapılan yeni bir araştırma, ayvada hepatiti tetikleyen mikro organizmaların büyümesini engelleyen antiviral maddeler olduğunu gösterdi.

Burun kaşıntısına, akciğer hastalıklarına ve tüberküloza ayva suyu iyi gelir.

Ayva iyi bir sindirim için yardımcı olabilir ve ishal, uterin kanama ve hemoroid sorunlarında olumlu sonuçlar verebilir.

Bal ile karıştırıldığında kolit ile savaşabilir.

Sabah aç yenilen ayva, mide bulantısını geçirebilir.

Ayva yaprakları çay olarak içildiğinde ishale karşı faydalıdır.

Ayva içinde bulunan bazı maddelerin (özellikle B17 vitamini) normal hücreleri bozmadan habis kanser hücrelerini yok etmeye yardımcı olduğu belirlenmiştir.

Anemi rahatsızlığı olanlar kullanarak kan oranlarını yükseltebilir.

Ayva yaprağı kürleri, regl döneminde yaşanan ağrıların hafiflemesini sağlar.

Aç karnına içilen ayva yaprağı çayı, vajinal akıntıyı keser.

AYVA YAPRAĞI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Ayva yaprağı çayı yapacak olanların bilmesi gereken en önemli şey çok kaynatmamaktır. Çok kaynatıldığında faydalı özelliğini yitirmektedir.

4 bardak su

5 adet ayva yaprağı

Önce suyu kaynatın, sonra ayva yapraklarını ilave ederek 2-3 dakika birlikte kaynatın. Karışımı 5 dakika bekletip süzün. Tatlandırmak isterseniz şeker yerine çok az bal kullanabilirsiniz. Aynı ayva yaprakları 5-6 defa demlenebilir ve her demlenişinde daha fazla özlü bir içecek olur.

AYVANIN ZARARLARI NELERDİR?

Ayvanın kendisi de, yaprağı da tansiyonun yükselmesine neden olduğundan yüksek tansiyon sorunu yaşayanların ve sürekli kabızlık şikayeti olanların ayva tüketmemesi tavsiye edilir.