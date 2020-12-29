Ayva reçeli nasıl yapılır? | Ayva reçeli tarifi
Kolay ayva reçeli tarifi | Sabah kahvaltısına, hamur işlerine son derece çok yakışan ayva reçelini evde son derece kolay bir tarifle hazırlayabilirsiniz. Peki, ayva reçeli nasıl yapılır? | Ayvar reçeli tarifi | Kolay ayva reçeli tarifi | Ayva reçeli gerekli malzemeler
Ayva reçeli yapılışı | Ayva sağlık için son derece sağlıklı meyvelerden biridir. 100 gramı 56 kalori olan ayva C vitamini ve lif yönünden zengindir. Peki, ayva reçeli nasıl hazırlanır?
Ayva reçeli tarifi
Malzemeler:
- 4 su bardağı toz şeker
- 4 adet ayva
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 3-4 adet karanfil
- 3 su bardağı su
Ayva reçeli nasıl yapılır?
Ayvaları güzelce yıkayıp kabuklarını soyun.
Ayvaları küp küp doğrayın.
Doğradığınız ayvaları tencereye alın ve üzerine şeker serpin.
Tencerenin kapağını kapatın ve 4-5 saat suyunu salmasını bekleyin.
Ayvayı ocağa alın ve tencereye su ekleyin.
Reçel kıvam alınca limon suyu ve karanfili ilave edin.
Bu arada kavanozları sterilize edin.
Reçeli sıcakken kavanozlara boşaltın.
Afiyet olsun.