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Aytemiz Alanyaspor'a trafik cezası

Konuk olduğu Galatasaray'a 6-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'u taşıyan takım otobüsüne trafik cezası kesildi.

28 Ağustos 2018 Salı 19:01
Aytemiz Alanyaspor'a trafik cezası

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polisin durdurduğu Aytemiz Alanyaspor takım otobüsüne, takograf kullanılmadığı gerekçesiyle toplam 960 lira ceza uygulandı.

Sandıklı'ya bağlı Hocalar kavşağında denetim yapan Sandıklı Bölge Trafik ekipleri, dün akşam oynanan Galatasaray maçının ardından dönüşe geçen Özer Karapınar'ın kullandığı Aytemiz Alanyaspor takım otobüsünü durdurdu.

İçerisinde futbolcuların olmadığı takım otobüsünde takograf cihazı kullanılmadığını belirleyen polis ekipleri, toplam 960 lira cezai işlem uyguladı. 7 gün içersinde takograf cihazının aktif hale getirilmesi şartıyla otobüse izin verildi.

Futbolcuların bulunmadığı otobüste malzemelerin götürüldüğü belirtildi.

 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 19:01
  1. Aytemiz Alanyaspor
  2. Afyonkarahisar
  3. Galatasaray
  4. Alanyaspor
  5. Sandıklı
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