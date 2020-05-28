  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-28 21:23:50 -
Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürdü.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma çalışmasının ardından taktik içerikli oyun ile tamamlandı.

Alanyaspor, hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı