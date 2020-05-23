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Spor

Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-05-23 21:56:10 -
Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

ANTALYA (AA) - Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, kondisyon ve dayanıklılık çalışmalarının ardından top kapma ve şut çalışması yapıldı.

Alanyaspor, hazırlıklarına iki günlük bayram izninin ardından 26 Mayıs Salı günü devam edecek.

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