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Aytemiz Alanyaspor, golcü oyuncu Cisse ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Çin Ligi'nde forma giyen golcü oyuncu Papiss Cisse ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

31 Ağustos 2018 Cuma 22:03
Aytemiz Alanyaspor, golcü oyuncu Cisse ile anlaştı

Aytemiz Alanyaspor, Çin Ligi'nde forma giyen golcü oyuncu Papiss Cisse ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor, Pazzini transferinde sorun çıkması üzerine yöneldiği Papiss Cisse ile anlaşma sağladı. Çin Ligi'nde forma giyen 33 yaşındaki golcü, Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transferin son saatlerinde forvet hattına herkesin bildiği Papiss Cisse'yi dahil ettiklerini söyledi. Cisse'nin bundan sonra Aytemiz Alanyaspor forması giyeceğini belirten Çavuşoğlu, "Camiamıza ve kendisine hayırlı olsun. Kariyerinde üstüne koyarak devam edeceğine inanıyorum. Kazasız ve belasız bir sezon geçirmesini diliyorum. Kendisinden beklentimiz yüksek. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.

PAPİSS CİSSE: "ÇOK ÇALIŞARAK BU BEKLENTİLERE KARŞILIK VERMEK İSTİYORUM"

Papiss Cisse ise "Burada olmaktan çok mutluyum. Başkanımızın söylediği gibi Alanya'nın benden beklentileri var. Ben de çok çalışarak bu beklentilere karşılık vermek istiyorum. Alanyaspor'un başarısı için elimden geleni yapacağım. Konuşmayı pek sevmem. Saha içinde konuşacağım" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 22:03
  1. Hasan Çavuşoğlu
  2. Papiss Cisse
  3. Aytemiz Alanyaspor

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