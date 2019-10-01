Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe maçı yeniden mi oynanacak? Son dakika TFF kararı!
Fenerbahçe’nin Aytemiz Alanyaspor maçı için TFF’ye yaptığı kural hatası başvurusu karara bağlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçının tekrar edilmesi için yaptığı itirazı reddetti. Mücadelede kural hatası olmadığına karar verildi.01 Ekim 2019 Salı 17:08
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçının tekrar edilmesi için yaptığı itirazı reddetti. Mücadelede kural hatası olmadığına karar verildi. Süper Lig 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe maçı 16 Eylül'de oynanmıştı. Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe maçı 3-1 bitmişti.
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