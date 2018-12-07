THY- Euroleague
0553 313 94 23

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçından notlar

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Galatasaray derbisine göre ilk 11'de zorunlu bir değişiklik yaptı - Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de 1 değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü

07 Aralık 2018 Cuma 20:24
Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçından notlar


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın açılış mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray derbisine göre ilk 11'de zorunlu bir değişikliğe gitti.

Güneş, Süper Lig'de geçen hafta 1-0 kazandıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de zorunlu değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Galatasaray'la oynadıkları derbi maçta sakatlanan Caner Erkin'in yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de Gökhan Gönül'e şans verdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de bir değişiklik gerçekleştirdi.

Yalçın, geçen haftaki mücadelede 82 dakika sahada kalan Maniatis'i yedek soyundururken, Junior Fernandes'e ilk 11'de şans tanıdı.

Öte yandan, seremoniye Aytemiz Alanyasporlu ve Beşiktaşlı futbolcular, "Engelleri Birlikte Aşalım" yazılı pankartla çıktı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 20:24
  1. Antalya
  2. Aytemiz Alanyaspor
  3. Beşiktaş
  4. Futbol
  5. Maçtan notlar
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na ziyaret
    1. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan..
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. Fransa’da sarı yeleklilerin..
    4. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali..
    5. Boko Haram saldırıları 9 milyar dolar..
    6. Yoksul ailelere dağıtılacaktı! Tam 20..
    7. Hollanda'dan Fransa'ya seyahat uyarısı
    8. Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının..
    9. Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi..
    10. Kardemir Karabükspor, İstanbulspor..
    11. ABD'li Müslüman siyasetçi Tlaib'ten..
    12. Anne mutluysa çocuk da mutlu
    13. Tapu dolandırıcılarına tutuklama
    14. MHP'den flaş açıklama! '51 ilde..
    15. ITC meclisteki hükümet kurma..
    16. Klima tehdidi
    17. "ABD Münbiç'te 'bazı adımlar' için söz..
    18. Erdoğan talimatı vermişti... Ve..
    19. Birbirlerinden şikayetçi olan komşular..
    20. Koğuş yangınında şehit olan..
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"