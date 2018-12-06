Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı06 Aralık 2018 Perşembe 18:37
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Aytemiz Alanyaspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda Barış Başdaş ve Cenk Ahmet Alkılıç, takımdan ayrı çalıştı. Yaklaşık 45 dakika süren idmanın ardından futbolcular tesislerde kampa girdi.
Turuncu-yeşilli ekipte Beşiktaş maçı öncesinde Mbilla'nın sakatlığı sürüyor.
Bahçeşehir Okulları Stadı’nda yarın saat 20.00'de başlayacak Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçını, hakem Alper Ulusoy yönetecek.
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