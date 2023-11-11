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Gündem Ayşenur Arslan'ın Serhat Albayrak hakkındaki iftiralarına tazminat cezası
Gündem

Ayşenur Arslan'ın Serhat Albayrak hakkındaki iftiralarına tazminat cezası

Yeniakit Publisher
2023-11-11 23:47:00 -
Ayşenur Arslan'ın Serhat Albayrak hakkındaki iftiralarına tazminat cezası

CHP'nin kanalı Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi isimli programın 01.12.2020 tarihli yayınında Ayşenur Arslan ve Necati Özkan'ın Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak'ı hedef alması sonrası açılan davada Ayşenur Arslan ve Necati Özkan'ın tazminat ödemesine hükmedildi.

CHP yandaşı Halk TV'de 01.12.2020 tarihindeki yayınlanan Medya Mahallesi programında Ayşenur Aslan ve Necati Özkan, Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'a yönelik iftiralarda bulundu.

Olay mahkemeye taşındı

CHP yandaşı olan iki isim Serhat Albayrak'ı "sözde" pelikan isimli yapılanmayla ilişkilendirirken olay mahkemeye taşındı.

30 bin lira tazminat ödeyecekler
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İkilinin programda sarf ettiği gerçek dışı ve asılsız iddiaları, yargıya taşıyan Serhat Albayrak, Ayşenur Aslan ve Necati Özkan'a tazminat davası açtı.

Yaklaşık 3 yıl süren yargı süreci bugün neticelendi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Ayşenur Aslan ve yazar Necati Özkan'ın Serhat Albayrak'a 30 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

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