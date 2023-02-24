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Gündem Ayşenur Arslan'ın iftirası Haluk Levent'ten döndü
Gündem

Ayşenur Arslan'ın iftirası Haluk Levent'ten döndü

Ahbap Derneğinin kurucusu Haluk Levent, Halk TV canlı yayınına bağlanarak Ayşenur Arslan'ın devlete attığı iftirayı yalanladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 16:39:00 -

Ahbap Derneğinin kurucusu sanatçı Haluk Levent, Halk TV canlı yayınına bağlandı ve Ayşenur Arslan'ın devlete attığı iftirayı yalanladı.

Ayşenur Arslan, üst düzey bir devlet yetkilisinin Haluk Levent'i arayarak 'Toplanan paraları devret' dediğini iddia etti. Haluk Levent bu iddianın üzerine canlı yayına bağlandı ve Ayşenur Arslan'ı yalanladı.

haber7'nin haberine göre; Haluk Levent, ''Normalde hiçbir televizyon kanalına bağlanmıyorum. Yayında kullandığınız bir ifadeden dolayı bir şey söyleleyim. Beni Ankara'da bu paranın AFAD'a verilmesi için kesinlikle herhangi bir üst düzey birisi aramadı ve böyle söylemedi.'' dedi.

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