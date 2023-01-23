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Gündem Ayşenur Arslan'dan Kur'an yakma skandalında tuhaf sözler! Bu kadın iyice cozuttu
Gündem

Ayşenur Arslan'dan Kur'an yakma skandalında tuhaf sözler! Bu kadın iyice cozuttu

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın Kur'an yakma skandalına izin veren İsveç hükümetiyle ilgili değerlendirmesi tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 20:03:00 -
Ayşenur Arslan'dan Kur'an yakma skandalında tuhaf sözler! Bu kadın iyice cozuttu

 

İslam aleminde İsveç’te Türk büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepkiler çığ gibi gelmeye devam ediyor.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın provokasyonda buna izin veren zihniyeti es geçmesi tepki çekti.

Arslan, "Bir tane adam çıkıyor, bir provokasyona imza atıyor. Bu İsveç'i bağlar mı ya da genel olarak buradan biz Batı diye bir düşman yaratılabilir miyiz?" dedi.

 

 

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