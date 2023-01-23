Ayşenur Arslan'dan Kur'an yakma skandalında tuhaf sözler! Bu kadın iyice cozuttu

İslam aleminde İsveç’te Türk büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepkiler çığ gibi gelmeye devam ediyor.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın provokasyonda buna izin veren zihniyeti es geçmesi tepki çekti.

Arslan, "Bir tane adam çıkıyor, bir provokasyona imza atıyor. Bu İsveç'i bağlar mı ya da genel olarak buradan biz Batı diye bir düşman yaratılabilir miyiz?" dedi.