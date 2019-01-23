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Ayşen Gruda İstanbul'da hayatını kaybetti! Ayşen Gruda kimdir?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusuAyşen Gruda'nın, bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede bugün saat 13.45’te hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Ayşen Gruda kimdir? Ayşen Gruda öldüğünde kaç yaşındaydı? Ayşen Gruda hangi filmlerde oynadı?

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:45
Ayşen Gruda İstanbul'da hayatını kaybetti! Ayşen Gruda kimdir?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda'nın, bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede bugün saat 13.45’te hayatını kaybettiği açıklandı. Peki Ayşen Gruda kimdir? Ayşen Gruda öldüğünde kaç yaşındaydı? Ayşen Gruda hangi filmlerde oynadı?

Ayşen Gruda kimdir?

Ayşen Gruda, 30 Kasım 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Domates güzeli lakabıyla tanındı. Babası tren makinisti olan Ayşen Gruda, Üç kız kardeşten ortancasıdır. Ablası Ayten oyunculuğu seçti, Avni Dilligil’in tiyatro ekibinde yer aldı. Ayşen, Avukat olmak istiyordu, ancak babası ölünce Lise 2 öğrencisiyken geçim sıkıntısı yaşamamak için oyunculuğa başladı. Gruda’nın tiyatroya adımını atması Tevfik Bilge’nin turne tiyatro ekibinde yer almasıyla profesyonel olarak başladı. Turnelerden birinde Ankara Meydan Sahnesinde tiyatro oyuncusu Yılmaz Gruda ile tanışıp evlendi. Elvan adında bir kız çocuğu dünyaya getirdiğinde bir süre tiyatroya ara verdi. Ancak bu evlilik uzun sürmedi. Kızlığında soyadı Erman olan Ayşen Gruda, boşandıktan sonra da bu soyadla tanındığı için soyadını değiştirmedi. 16 sene tiyatroda oynayıp çok fazla tanınmamış olmasına rağmen 1977 yılında bir gece yaşadığı olayla bir anda ünlü oldu. Televizyonda bir eğlence programında oynanan skeçte Domates Güzeli Nahide Şerbet tiplemesi ile bir anda halkın gönlüne girdi.

Yakın dostu Adile Naşit’in kendisini yönetmen Ertem Eğilmez’le tanıştırmasıyla bir anda sinema dünyasına girmiş oldu. Ertem Eğilmezkendisine önce Hababam Sınıfı filminde küçük bir rol verdi. Daha sonra birçok filmde rol almaya başladı.  Yeşilçam'ın birçok komedi filminde Şener Şen, Kemâl Sunal ve İlyas Salman gibi önemli isimler ile rol aldı. Çok sayıda sinema filmi, TV dizisi ve tiyatroda izleyicinin karşısına çıktı.

Rol aldığı sinema filmleri:

Seni Seviyorum Adamım (2014), Pazarları Hiç Sevmem (2012) – Feyziye, Kağıt (2010)

Gece Gündüz (2008) – Hayriye, Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu (2006) - Safiye ana, İlk Aşk (2006) – Hatice, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (2006) - Karagöz'ün annesi, Keloğlan Karaprens'e Karşı (2006) – Sultan, Hababam Sınıfı Merhaba (2003) - Ayşe Hanım, Şenlik Var (1994), Rumuz Sev Beni (1993), Aile Pansiyonu (1987), Seyyar Kamil (1987) – Gülbahar, Ağa Bacı (1986), Aşık Oldum (1985) – İnci, Uyanıklar Dünyası (1985), Namuslu (1985), Fakir Milyoner (1985), Şendul Şaban (1985) – Ayşen, Gırgıriyede Büyük Seçim (1984) – Sevim, Şekerpare (1983) – Peyker, Çiçek Abbas (1982), Doktor Civanım (1982), Dolap Beygiri (1982) – Hacer, Görgüsüzler (1982), Hababam Sınıfı Güle Güle (1981) – Melahat, Davaro (1981), Gırgıriye (1981), Gırgıriyede Şenlik Var (1981) – Sevim, Renkli Dünya (1980), Doktor (1979), Şark Bülbülü (1979), Avanak Apti (1978), Neşeli Günler (1978) – Nilgün, Çöpçüler Kralı (1977), Gülen Gözler (1977) – Fikret, Hababam Sınıfı Tatilde (1977), İbo İle Gülşah (1977), Şaban Oğlu Şaban (1977), Sarmaşdolaş (1977), Öyle Olsun (1976) - Ayşen Huyugüzel, Aile Şerefi (1976) – Ayşe, Güngörmüşler (1976), Süt Kardeşler (1976) – Emine, Tosun Paşa (1976) - Zekiye Tellioğlu, Bizim Aile (1975), Delisin (1975) – Şaziment, Bitirimler sınıfı (1975) – Cevriye, Bir Araya Gelemeyiz (1975)- Necati'nin eşi, Hanzo (1975) – Feride, Hababam Sınıfı (1974) - Bilgi Yarışmasının Sunucusu.

Rol aldığı televizyon dizileri:

Ayrılsak da Beraberiz (dizi, 2015) - Konuk Oyuncu, Beş Kardeş, Ruhumun Aynası, Galip Derviş (2014) - Nine (Konuk Oyuncu), Hoştanlı – Kalaylı Saray (2013), Leyla ile Mecnun (dizi), Petekle 10 Numara, Medyatik, Karışık Aile, Zoraki Başkan, Aile Reisi, Mert ile Gert, Gece Gündüz, İki Aile, Fessupanallah, Fırtına, Sen misin Değil misin, Güz Yangını, Dayı, Ana Kuzusu, Kaygısızlar, Ana, Krem, Seyahatname, Evimiz Olacak mı?, Sultan Makamı.

Rol aldığı oyunlar:

Dün Gece Yolda Giderken Çok Tuhaf Bir şey oldu, Hisseli Harikalar Kumpanyası-Haldun Dormen, Papaz Kaçtı-Philip King, Bizim Sınıf-Ferhan Şensoy, Yedi Kocalı Hürmüz-Sadık Şendil, Hababam Sınıfı Müzikali-Rıfat Ilgaz, Deve Kuşu Kabare-Haldun Taner, Mum Söndü-Müsahipzade Celal, Ah Evlendim Vah Evlenemedim.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:45
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