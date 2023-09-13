Ayşegül Biçer Türkiye'nin sesi oldu! Sezgin Tanrıkulu çağrısı bomba

Bir televizyon programının canlı yayınına telefonla bağlanarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığını iddia eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na bir tepki de Diyarbakır annelerinden geldi.

Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan Ayşegül Biçer, Tanrıkulu’nun TSK’ya iftira atmasını kınayarak şunları kaydetti:

“Buradan Sezgin Tanrıkulu’na seslenmek istiyorum. Sen benim devletime, askerime ve polisime laf atamazsın. Çünkü sizin yaptıklarınız bugün PKK’nın varoluş sebeplerinden biridir. Bu partiniz olan CHP’dir. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Sezgin Tanrıkulu çıkıp askerime polisime suç atamaz. Benim askerim, polisim Türkiye’nin bekası için mücadele ediyor. Kolluk kuvvetlerimiz akşama kadar evlatlarımıza kavuşmamız için mücadele ediyor. Onlara yapılan hakaret ve haksızlığın hiçbirini kabul etmiyoruz. Sezgin Tanrıkulu’nun derhal ihraç edilip, siyasetten men edilmesi gerekiyor.”

“CHP’lilerin hiçbiri annelerin feryadına ortak olmadı”

Sezgin Tanrıkulu’na, “Benim askerim ve polisim üzerine siyasetini yapmasın” diyerek tepki gösteren Biçer, “Sezgin Tanrıkulu gitsin siyasetini başka bir yerde yapsın. Benim asker ve polisim üzerine siyasetini yapmasın. Bugün buradan bir kere daha diyorum ki PKK var ise bunun tek sebebi CHP’dir. Sözde Diyarbakır milletvekili olan Sezgin Tanrıkulu, hiçbir zaman Diyarbakır annelerinin kapısına gelmedi. Çünkü annelerin mücadelesi haklı bir mücadeledir. Haklı olan hiçbir müdahalenin yanında CHP ve vekilleri durmaz. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki daha önce vekilleri ve Kılıçdaroğlu Diyarbakır’a gelip gitti. Ama hiçbiri hiçbir gün bu annelerin feryadına ortak olmadı. Diyarbakır anneleri olarak bir kere daha diyoruz ki Sezgin Tanrıkulu’nu şiddetle kınıyoruz. Derhal de siyasetten ihraç edilmesini istiyoruz” diye konuştu.

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