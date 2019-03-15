Ayşegül Aldinç bahar konseri için Forum Mersin’de Ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç, yerın akşam Forum Mersin Alış Veriş Merkezince düzenlenecek olan bahar konserinde sahne alacak.

Ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç, yerın akşam Forum Mersin Alış Veriş Merkezince düzenlenecek olan bahar konserinde sahne alacak.

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi, 16-17 Mart hafta sonunda eğlence dolu birprogram sunuyor. Forum Mersin Bahar Konserleri, 16 Mart Cumartesi günü saat19.00’da Ayşegül Aldinç’in muhteşem performansıyla başlayacak. Türkçe popmüziğin usta yorumcularından Aldinç, en sevilen şarkılarını hayranları içinseslendirecek.

Bunun yanında çocuklara özel birbirinden eğlenceli etkinliklere imza atan ForumMersin, ’Robotlar Yeşil Sahada Kontrol Sende’ etkinliğiyle de 16-17 Mart Cumartesive Pazar günleri 14.00-19.00 saatleri arasında robotların yeşil sahadaki kıyasınamücadelesine ev sahipliği yapacak. Uzaktan kumandalı robotlarla futbol maçıyapmak isteyen çocuklar, robotların eğlenceli ve merak uyandıran dünyasında keyiflibir yolculuğa çıkacak. Diş fırçasından robot yapmayı da öğrenecek olan minikler,aileleriyle verimli zaman geçirme imkanı da bulacak.

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