Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir?
Gündemde yer alan isimlerden birisi de Ayşe Yüksel oldu. Vatandaşlar Ayşe Yüksel’in hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...
Ayşe Yüksel kimdir? Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi’nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye’de 3. oldu.
Ayşe Yüksel mesleği ne?
Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor.