Ayşe Ablamızı rahmetle anıyoruz

2021 yılında Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede ruhunu Rahman’a teslim eden Ayşe Karahasanoğlu, geride ikisi kız olmak üzere 5 hayırlı evlat bırakarak ebediyete irtihal etti. Henüz 51 yaşında fani âleme veda eden merhumenin naaşı, Yeni Kayabaşı Mezarlığı’nda medfun bulunuyor. Ailesine adanmış yaşamı, fedakârlığı ve vakur duruşuyla hafızalarda yer edinen Ayşe Karahasanoğlu Ablamız, başta ailesi olmak üzere sevenlerinin gönlünde müstesna bir yer edinmişti. Akit ailesi olarak merhumemizi vefatının 5’inci sene-i devriyesinde rahmetle anıyor; Cenab-ı Allah’tan mekânını cennet, makamını ali eylemesini niyaz ediyoruz.

HATİM DUASINA DAVET

Öte yandan, merhume Ayşe Karahasanoğlu için bugün Akit Medya Grubu Mescidi’nde ikindi namazını müteakip hatim duası gerçekleştirilecek. Tüm dost ve sevenleri bu hayır duasına davetlidir.