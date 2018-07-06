Ayrılığı resmen açıkladı!

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları ve kadro yapılanması hakkında açıklamalarda bulundu.

"RYAN DONK'A CİDDİ TEKLİFLER VARDI"

Ryan Donk'un tartışılan yeni sözleşmesi hakkında konuşan Abdurrahim Albayrak, "Donk ile uzun pazarlıklar ettik. 2.5 milyon Euro'lardan buraya indik. Elinde çok ciddi teklifler vardı. Donk, Fatih Hoca'yla beraber bize çok şey yaşattı. Hoca da onu çok istedi. Hoca'nın istediklerini harfiyen yapan isimlerden birisi. Pazarlıklarda da bizi yormadı, uzatmadı. Ayda 5 bin euro kira parası ödüyorduk. Başta ben buna karşı çıktım. Bu parayla yalı kiralarsınız. Bunların hepsini bir kalemde bu paranın içine koyduk. Yurt dışından çok ciddi teklifler vardı. Emre Çolak, 4 milyon Euro'ya transfer oldu. Tebrik ederim. Bir futbolcumuzun zamansız bir uçuşu için 5 bin Euro para ödedik. 5-6 sefer böyle gitse, büyük rakam. Araba, kira, uçuş içerisinde olduğu zaman bu para, geçen seneki parayla aşağı yukarı aynı." dedi.

"TARIK ÇAMDAL'A KULÜP ARIYORUM"

Tarık Çamdal'ın durumuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunu aktaran Abdurrahim Albayrak, "Tarık Çamdal ile geçen görüştüm. 200 bin euro tasarruf ettik ondan. Geleceğiyle ilgili kulüp arıyorum. Kendisiyle de konuşuyoırum. Oynaman lazım diyorum. Belki, Almanya'ya gidecek. 1 sene daha oynamazsa kendisine bir daha kulüp bulamayabilir. Benim de yardımlarımla bu sene kendine bir takım bulacak." diye konuştu.

"KALECİ ERAY İŞCAN İLE YOLLAR AYRILDI"

Kaleci Eray İşcan ile yollarını ayrıldığını söyleyen Abdurrahim Albayrak "Eray ile yollarımızı ayırdık. Dün idmana çıktı. Arkadaşlarıyla vedalaştı." ifadelerini kullandı.