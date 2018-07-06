THY - İmaj
0553 313 94 23

Ayrılığı resmen açıkladı!

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'da yönetici Abdurrahim Albayrak, açıklamalarda bulundu.

06 Temmuz 2018 Cuma 17:38
Ayrılığı resmen açıkladı!

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları ve kadro yapılanması hakkında açıklamalarda bulundu.

"RYAN DONK'A CİDDİ TEKLİFLER VARDI"

Ryan Donk'un tartışılan yeni sözleşmesi hakkında konuşan Abdurrahim Albayrak, "Donk ile uzun pazarlıklar ettik. 2.5 milyon Euro'lardan buraya indik. Elinde çok ciddi teklifler vardı. Donk, Fatih Hoca'yla beraber bize çok şey yaşattı. Hoca da onu çok istedi. Hoca'nın istediklerini harfiyen yapan isimlerden birisi. Pazarlıklarda da bizi yormadı, uzatmadı. Ayda 5 bin euro kira parası ödüyorduk. Başta ben buna karşı çıktım. Bu parayla yalı kiralarsınız. Bunların hepsini bir kalemde bu paranın içine koyduk. Yurt dışından çok ciddi teklifler vardı. Emre Çolak, 4 milyon Euro'ya transfer oldu. Tebrik ederim. Bir futbolcumuzun zamansız bir uçuşu için 5 bin Euro para ödedik. 5-6 sefer böyle gitse, büyük rakam. Araba, kira, uçuş içerisinde olduğu zaman bu para, geçen seneki parayla aşağı yukarı aynı." dedi.

"TARIK ÇAMDAL'A KULÜP ARIYORUM"

Tarık Çamdal'ın durumuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunu aktaran Abdurrahim Albayrak, "Tarık Çamdal ile geçen görüştüm. 200 bin euro tasarruf ettik ondan. Geleceğiyle ilgili kulüp arıyorum. Kendisiyle de konuşuyoırum. Oynaman lazım diyorum. Belki, Almanya'ya gidecek. 1 sene daha oynamazsa kendisine bir daha kulüp bulamayabilir. Benim de yardımlarımla bu sene kendine bir takım bulacak." diye konuştu.

 

"KALECİ ERAY İŞCAN İLE YOLLAR AYRILDI"

Kaleci Eray İşcan ile yollarını ayrıldığını söyleyen Abdurrahim Albayrak "Eray ile yollarımızı ayırdık. Dün idmana çıktı. Arkadaşlarıyla vedalaştı." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 17:38
  1. Galatasaray
  2. Emre Çolak
  3. Abdurrahim Albayrak
  4. Eray İşcan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FSM Köprüsü'nde bir kişi Boğaz'a atladı!
    1. FSM Köprüsü'nde bir kişi Boğaz'a atladı!
    2. TFF duyurdu! Süper Lig'de yeni dönem..
    3. Laktozsuz sütü kimler içebilir?
    4. YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve..
    5. 2018 Dünya Kupası final maçını Cüneyt..
    6. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    7. İzmir lise taban puanları 2018 İzmir..
    8. Kurban Bayram tatili 9 gün mü olacak?..
    9. Babel açıkladı: Sezon sonunda...
    10. Destici: Öküz öldü ittifak bozuldu
    11. Ayrılığı resmen açıkladı!
    12. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kuzey..
    13. Açık lise sınav soruları 2018 MEB AÖL..
    14. Rusya'dan ABD'ye misilleme geldi
    15. Erdoğan ve Nazarbayev'den ortak karar!
    16. Yemen'de ordu güçleri Saada'ya ilerliyor
    17. Şahin Alpay kimdir? Zaman Gazetesi..
    18. Cep telefonu kullanımında Avrupa'da..
    19. Şahin Alpay Ali Bulaç Mümtazer Türköne..
    20. Otomobil şarampole uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
    Baykal ısrar edince ortaya çıktı! Bu akşam ya da yarın...
    Baykal ısrar edince ortaya çıktı! Bu akşam ya da yarın...
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?