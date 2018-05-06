Ayrılacağını açıklamıştı! Fernando Torres'in yeni adresi...

Atletico Madrid'in İspanyol yıldızı Fernando Torres'in merakla beklenen yeni takımı netlik kazanmaya başlıyor.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre yıldız golcü, Amerika MLS Ligi takımlarından Chicago'ya transfer olacak. Ayrıca, Chicago yetkililerinin İspanya'da, Torres ile transfer görüşmelerine başladığı iddia edildi.

Fernando Torres bu sezon İspanyol ekibi Atletico Madrid forması ile çıktığı 41 karşılaşmada 8 gol 2 asistlik performans gösterdi.

İspanyol golcünün adı bir dönem Beşiktaş ile anılmıştı.