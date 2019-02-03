Aynı yerde ikinci kaza! Bu kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ağaçlara çarpan araç takla attı. Sürücü, kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, aynı yerde ikinci kez kaza yaşanması dikkati çekti.

OIay, Tekirdağ'da Cumhuriyet Caddesi üzeri SGK binası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü istikametinden yokuş yukarı seyreden M.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yok kenarındaki ağaçlara çarptı. Takla atan araç sürücüsü M.Ş. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Aynı bölgede ikinci kaza Öte yandan kazadan yarım saat sonra aynı noktada, bir otomobil, ticari taksiye çarpıp kaçtı. Kazada yaralanan olmazken, kaçan sürücü kısa sürede yakalandı.

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