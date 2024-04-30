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Gündem Aynı psikoloji! Ha Ekrem ha Şerif Hüseyin
Gündem

Aynı psikoloji! Ha Ekrem ha Şerif Hüseyin

Yeniakit Publisher
2024-04-30 11:06:00 -
Aynı psikoloji! Ha Ekrem ha Şerif Hüseyin

Araştırmacı-Yazar İsmail Nacar, katıldığı Amerikan propaganda kanalı CNN İnternational’da, siyonist katliama direnen Hamas’a “Terörist” diyen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun tavrını, kral olmak için Osmanlı’ya karşı ayaklanan Şerif Hüseyin’e benzetti.

HABER MERKEZİ

Katıldığı Amerikan propaganda kanalı CNN İnternational’da, Siyonist katliama direnen Hamas’a “terörist” diyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik tepkiler sürerken, bir eleştiri de Araştırmacı Yazar İsmail Nacar’dan geldi. İmamoğlu’nun psikolojisini Osmanlı’ya ihanet eden Mekke Şerifi olan Hüseyin’e benzeten Nacar, “Türkiye’deki emperyalist ve siyonist lobi, Erdoğan’ın Hamas’ı Kuvâ-yi Milliye’ye benzetmesinden çok rahatsız oldu. İşte, Şerif Hüseyin psikolojisiyle hareket eden ve 2028’de de cumhurbaşkan adayı olmaya heveslenen İmamoğlu, CNN’e zamanlaması manidar bir röportaj vererek, Hamas’a ‘terörist’ diyor. Böylesine haksız ve merhametsiz bir yakıştırmayı, tarih çok az kaydetmiştir. Anlaşılıyor ki İslam coğrafyası, emperyalistlerin kalbini kazanarak ayakta durmaya çalışan devlet adamlarından kurtulmadıkça kurtuluşa eremeyecektir.” Öte yandan, Özgür Özel ile fondaş kalemler Rahmi Turan ve Ege Cansen’in ardından İmamoğlu’unun da siyonistlere boyun eğmesi yandaşları panikletti. Benzeri görülmemiş bir otosansüre imza atan besleme medya başını kuma gömdü. Milli Gazete, Karar, Yeni Asya gazetesi 3 maymunu oynarken, Oda TV ise İBB Başkanının Hamas’a yönelik zırvasını tevil etmeye çalıştı.

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