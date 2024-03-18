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Gündem Aynı otelde kalacaklar! İsrail ve Hamas heyetleri Katar'da...
Gündem

Aynı otelde kalacaklar! İsrail ve Hamas heyetleri Katar'da...

Yeniakit Publisher
2024-03-18 22:59:00 - 2024-03-18 23:22:50
Aynı otelde kalacaklar! İsrail ve Hamas heyetleri Katar'da...

İsrail basını; İsrail ile Hamas heyetlerinin ateşkes görüşmeleri için Katar'a ulaştıklarını yazdı.

İsrail tarafından servis edilen haberlerde; Hamas ve İsrail heyetlerinin aynı otelde konaklayacakları belirtildi.

Görüşmeler Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşecek.

'En az 2 hafta sürer'

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 164 gündür devam ediyor. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Hamas heyetlerinin Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmeleri için Katar’ın başkenti Doha’ya geldiği belirtildi. İsrail heyetine İsrail istihbarat servisi MOSSAD Başkanı David Barnea’nın liderlik ettiği aktarılan haberlerde, Hamas heyeti ile görüşmelerin doğrudan değil dolaylı olarak yapılacağı ifade edildi. Haberlerde, görüşmelerin en az iki hafta sürmesinin ve zorlu bir atmosferde geçmesinin beklendiği aktarıldı.

Haberlerde, İsrail ve Hamas heyetlerinin aynı otelde kalacakları da belirtilerek, heyetler arasında doğrudan bir temas olmayacağı, arabulucular ile taleplerin iletileceği aktarıldı.

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