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Aynı hataya düşmeyin! Evin halini görünce gözyaşlarını tutamadı

Kocaeli'nde Suriyeli ailenin yaşadığı evde cep telefonu şarjda bırakıldı, yandın çıktı.

26 Ekim 2018 Cuma 15:09
Aynı hataya düşmeyin! Evin halini görünce gözyaşlarını tutamadı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 7 kişilik Suriyeli ailenin yaşadığı apartman dairesinde şarjdaki cep telefonundan çıktığı iddia edilen yangında, dumandan etkilenen 4 kişi hastanelik oldu. Yangın sırasında dışarı çıkan Suriyeli anne geri döndüğünde yanan evini gözyaşları içinde izledi.

Olay 10.30 sıralarında Başiskele Serdar Mahallesi, Hacı Mecit Bulvarı üzerinde bulunan Aydınkent Kalıcı Konutlarındaki 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye Hammud Aldablan ve eşi ve 5 çocuğunun yaşadığı evden bir anda dumanlar yükselmeye baladı.

Binadaki dumanları fark eden bina sakinleri, 112 Acil Yardım ekiplerini arayarak tüm kapıları çalıp binayı boşaltmaya başladı. Bu sırada dumanların geldiği giriş katındaki dairenin kapısını çalan bina sakinleri, içerde dumandan etkilenerek fenalaşan Hammud Aldablan’ın dışarı çıkardı.

4 kişi hastanelik oldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binadakileri tahliye etmeye çalışırken dumandan etkilenen 3 kişi ve yanan dairedeki Suriyeli Hammud Aldablan ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Ambulansa alınan 4 kişi çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yanan evini görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Olay sırasında şans eseri çocuğu ile dışarıda olan Hammud Aldablan’ın eşi ise eve döndüğünde yanan evini görünce şaşkınlık yaşadı. Uzun süre yanan evine dışarıdan bakan Suriyeli kadın, gözyaşları içinde itfaiye ekiplerinin çalışmasını izledi. İlk belirlemelere göre şarjdaki cep telefonundan çıkmış olabileceği düşünülen yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 15:09
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