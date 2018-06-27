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AYM'den Mehmet Altan'a skandal tahliye! Çıkınca pişkin bir açıklama yaptı

Müebbet hapse mahkûm olan Mehmet Altan, 5,5 ay sonra AYM'nin 'hak ihlali' gerekçe gösterilerek tahliye edildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 21:03

İstanbul Üniversitesi’nde görevinden KHK ile uzaklaştırılan darbeci Mehmet Altan, skandal bir şekilde tahliye edildi.

15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ayan beyan ortada olan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile birlikte müebbet hapse mahkûm edilen Mehmet Altan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin kararının ardından 22 Eylül 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'den çıktı.

Mehmet Altan, güvenlik güçlerince Silivri otoyolu üzerinde bulunan Karbey Dinlenme Tesisleri'ne bırakıldı.

Mehmet Altan tahliyenin ardından "11 Ocak’ta bir şekilde Şahin Alpay’ı da bırakmadılar beni de bırakmadılar. İnşallah bir normale dönüşün, hukukun demokrasiye dönüşün başlangıcı olur. Gözaltına bile alınmamam gerekirdi." pişkin bir açıklama yaptı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 21:03
  1. İstanbul
  2. Mehmet Altan

YORUM YAZ

  • halil45halil457 sa önce
    hapishane yolgecen hani gibi kimse kalmiyor isteyen cikiyor ve devlete meydan okuyor, bence chp zihniyet güclendi
  • cihadcihad7 sa önce
    göçebe hayatta bile bi nizam var kural var lakin kent hayatında sırtına binerek yok sayma var galiba sabret geçecek elbet inanın sabır denilen yok tahammül yok neye niçin bi sabır gerekiyo artık söz yok sadece icraat var kardeşim teröristler asılsın yardım eden süründürülüp vatandaşlıktan atıldıktan sonra sınırdışı edilsin akdenize sandalla bırakılsın desinlerki zalim zalimim kardeşim zalime zalim olamaz isek mazlumamı zalim olalım
  • Yunus 16Yunus 165 sa önce
    ALTTA KALANIN CANI ÇIKSIN, GAZETECİYİ SALIN, ÜNLÜYE KARIŞMAYIN, SİYASİYE İLİŞMEYİN, İHANETÇİLERİ KAÇIRIN, ADAMI OLANI BIRAKIN, İŞ ADAMINI BIRAKIN.
  • Veysel karabulutVeysel karabulut6 sa önce
    Bu alçak hainlere tahliye veriliyor,ve aynı gün davası tevhid ve sünnet olan başka biri 13_14 yıl hapis cezası alıyor.Ve sizde buna seyirci kalıp tepki gösteremiyorsunuz.YAZIKLAR OLSUN
  • LeylLeyl7 sa önce
    Müebbet ağırlaştırılmı hapis alan adam tahliye, adaletimiz bu, bir yerde sorun olduğu kesin, diğerleride peş peşe salınır muhremelen
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş6 sa önce
    adalet vede kanunlar zenginlere işlemiyor. adalet paranın , şey mülkün yani paradan daha kıymetli mülkün temeliymiş. paran varsa hiç korkma gerekirse yeni kanun bile icat ederler. iyi halmiş yok maslahatmış , yok tesadüfmüş. at at tut dışarı beraat. eğer fakirsen vay haline en ağır cezalar seni bekler.adalet cebindeki para kanunsa belindeki silahtır. işte tc nin50 seneki durumu şey adalet durumuymuş budur. akp 16 senedir ne yaptı. bu 50 senelik tabuyu yıkabildimi kocaman bir sıfır. akp nin son şansı bu seçimler.
  • pınar demirpınar demir7 sa önce
    idam idam
  • halil45halil454 sa önce
    yavas yavas adalete olan güvencim sarsiliyor, devlet düsmanlari disarda, yakinda ötekilerde cikar
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş7 sa önce
    işte rezalet şey adaletmiş. akp nerede
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