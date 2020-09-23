AYM vatandaşın nafaka itirazını reddetti
Yeni Akit, süresiz nafaka zulmünü her fırsatta dile getirmeye devam ederken Anayasa Mahkemesi'nden yine şaşırtmayan bir karar geldi. AYM, bir vatandaşın nafakanın kaldırılması talebini ‘kabul edilemez’ gerekçesi ile reddetti.
Boşandığı eşine 225 TL yoksulluk nafakası ödeyen adam nafaka davasını Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. AYM’ye yapılan hak ihlali başvurusu reddedildi.
Kabul edilemez
Anayasa Mahkemesi boşandığı eşine ödediği yoksulluk nafakasının kaldırılması talebiyle açılan davayı reddetti. Kişinin bireysel başvurusunu “kabul edilemez” buldu.
Resmi Gazetede yayınlanan karara göre, Antalya’da bir kişi eşine ödediği nafakanın haksız olduğu gerekçesi ile dava açtı. Yargıtay kişiyi haklı buldu ve nafakayı 225 TL’den 125 TL’ye düşürdü. Vatandaş bununla da yetinmeyip davayı Anayasa Mahkemesi’ne götürdü. Anayasa Mahkemesi, “İddiaların açıkça dayanaktan yoksun olması, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez” buldu.