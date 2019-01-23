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AYM kararını verdi! CHP'ye 'müftülüklere evlendirme' reddi

Anayasa Mahkemesi, CHP'li Engin Altay, Özgür Özel, Engin Koç ile birlikte 125 milletvekilinin müftülüklere evlendirme yetkisi veren yasanın iptali için yaptıkları başvuruyu reddetti.

23 Ocak 2019 Çarşamba 10:24
AYM kararını verdi! CHP'ye 'müftülüklere evlendirme' reddi

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin müftülüklere evlendirme yetkisi veren yasanın iptali için yaptığı başvuruyu oybirliğiyle reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'li Engin Altay, Özgür Özel, Engin Koç ile birlikte 125 milletvekilinin müftülüklere evlendirme yetkisi verilmesi hakkındaki düzenleme ile bazı değişikliklere ilişkin yaptığı başvuruyu reddetti.

AYM kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan AYM kararında, Engin Altay, Özgür Özel, Engin Koç ile birlikte 125 milletvekilinin Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yapılan değişikliklere ilişkin başvuruda bulunduğu belirtildi. Söz konusu değişiklikler, il ve ilçe müftülüklerine evlendirme yetkisi verilmesi ile Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Oybirliğiyle reddedildi

Yüksek mahkemenin 6 Aralık 2018 tarihindeki birleşiminde yapılan oylamada, Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun; 22. maddesinin (2) numaralı fıkrasına "dış temsilciliklere" ibaresinden sonra gelmek üzere eklenen "il ve ilçe müftülüklerine" ibaresinin, 11. maddesiyle değiştirilen Kanun'un değiştirilen 45. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan "kimlik verilerini" ibaresinin anayasaya aykırı olmadığı kararlaştırılarak, iptal ve yürütmeyi durdurma talepleri oybirliğiyle reddedildi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 10:24
  1. AYM
  2. Anayasa Mahkemesi

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