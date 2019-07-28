AYM kararına sert tepki: Bu kararı şehit analarına nasıl anlatacaksınız?

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar, Anayasa Mahkemesi tarafından Barış Bildirisi yayınlayan Akademisyenler hakkında verilen karara ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Aylar, "AYM'den bu kararı hangi hukuk kurallarına göre aldıklarını açıklamasını bekliyoruz." dedi.

'Terör destekçilerini sevindirdiler'

Anayasa Mahkemesi tarafından alınan kararın terör örgütünü destekleyenleri sevindirdiğini belirten Aylar, şunları söyledi:

"Toprağa verdiğimiz vatan evlatlarının, hayatının baharında yaralanıp yarım bir insan olarak ömrünü sürdürmek zorunda kalan gazilerimizin haklarının ihlali hiç tartışılmıyor. Şehit anası, harp gazisi vatan sağolsun diyor ama teröre destek açıklaması yapan akademisyen yargılanınca hak ihlali kararı çıkıyor. Değerli mahkeme üyelerini vakfımıza davet ediyorum. Bu bayram birlikte şehitliklerimizi gezelim, gelip görsünler, mezar taşlarına sarılarak bayramı gözyaşıyla geçiren analara verdikleri kararı anlatsınlar. Bir zahmet makamlarından ayrılsınlar ve birlikte şehidimizin yetimini ziyarete gidelim. Kapıyı çaldığımızda hala açılan kapıdan asker babasının içeriye girmesini bekleyen yavrularımıza bu kararlarını açıklasınlar."

'Askerimiz, polisimiz şerefli mahkemenizin şerefini korumak için Şehit oluyor'

"Terör; vatanımıza, namusumuza, şerefimize kastediyor." ifadesini kullanan Aylar, sözlerine şöyle devam etti:

"Askerimiz, polisimiz vatan için şehit oluyor, şerefli mahkememizin şerefini ve namusunu korumak için mücadele ediyor. Bütün bunları görmezden gelerek, milletin imkanlarıyla, milletin okullarında okuyarak, biz şehit olurken akademisyen olan bu hainlerin teröre destek açıklamalarını görmezden gelip hak ihlali kararı vermek tam bir haksızlıktır. Mahkemenin bu tavrı endişe vericidir. Bu hızla alınan kararlar çok yakında askerimizin etkisiz hale getirdiği teröristlere ve ailelerine tazminat ödenmesine kadar gidecek bir yolun kapısını açacaktır. Bu sinsi planın bir parçası olmamalarını umut ediyoruz. Cephede verdiğimiz kararlı mücadeleyi mahkemede, medyada ve her türlü mecrada sürdürmeye devam edeceğiz. Yüce Türk Milleti'ni ve kutsal vatanı bu hainlere bırakmayacağımızı bilmelerini istiyoruz. Bu akademisyen ünvanlı kimselerin görev yaptıkları, ders verdikleri tüm okullardan çocuklarımızı çekeceğiz ve bu akademisyenlere iş verecek ve müdafaa edecek olan her türlü cemiyet, vakıf, sendika ve siyasi partiyle olan mesafemizi korumaya devam edeceğiz."