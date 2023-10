AYM, devlet düşmanlarının yanında mı?

Buğra Kardan İstanbul

Hükümeti hedef alan Gezi eylemlerinin ardından ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamasıyla tutuklanan akabinde 18 yıl hapis cezasına çarptırılan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’la ilgili Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar şaşkınlıkla karşılandı.

Çok yanlış bir adım

Akit’e konuşan Avukat Bülent Demir, Anayasa Mahkemesi’nin yanlış bir karar daha aldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Gezi eylemlerinde aktif rol oynamış ve milli birlik ile beraberliğe kast etmiş biri hakkında yüksek mahkemece taraflı, kamuoyunun sağduyusunu zedeleyecek karar alması kabul edilemez. Ülkeyi darmaduman etme amacı taşıyan Gezi olaylarında yargılanan birinin lehine verilen karar vicdanlarda mahkes bulmaz. Tabii Can Atalay’la ilgili Anayasa Mahkemesi kararının içeriğini bilmiyoruz ama adalet olgusuna gereken katkıyı sunmadığı açık. Milletvekili dokunulmazlığı provokatörler ve teröristler için zırh olmaktan çıkarılmalı. Türkiye’nin ikbaline ve istikbaline kasteden unsurlara destek veren milletvekilleri fütursuzca işlerde, eylemlerde bulunuyorlar. Bu da toplumda infiale neden oluyor. Burada atılması gereken adım belli. Milli birlik ve bütünlüğe kasteden eylemlerden, terör faaliyetlerinden yargılananların dokunulmazlıkları yasal düzenlemeyle kaldırılmalı. Bataklığın kurutulması için milli güvenliği tehdit edenlerin, terör eylemlerine karışanların, casusluk yapanların yargılanmaları şart. Yani suçlu olan mahkemeye çıkarılmalı, yanlış yapanın yanına kâr kalmamalı.”

Dosya jet hızıyla kapatıldı

Avukat Mustafa Kocamanbaş ise şunları söyledi: “Anayasa Mahkemesi’nin kararının detayı açıklanmadı. Öyle anlaşılıyor ki Can Atalay milletvekili olduğundan hak ihlali kararı verildi. Ama karar Atalay’ın suç işlemediği anlamına gelmiyor. Anayasamız ortada. Milletvekili seçilen kişilere bazı haklar tanınıyor. Ne yazık ki milletvekili seçilmenin kalkan olarak kullanıldığı durumlarla karşılaşılıyor. Pek çok vekil hakkında siyasi yargılama var. Parti kapatma davaları da devam ediyor. Tabii bildiğimiz kadarıyla Can Atalay mevzuunda Anayasa Mahkemesi kararının suçluluk ya da suçsuzlukla alakalı tespiti yok. Burada anayasamıza, usul hukukuna ithafen verilmiş bir ihlal kararı var. Tartışılacak yönler yok mu? Var. Bir defa Anayasa Mahkemesi’nin Atalay hakkında bu kadar kısa zamanda karar vermesini vicdani bulmuyoruz. Ne yazık ki bizim dosyalarımız yıllardır bir kenarda bekletiliyor ama Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Can Atalay gibi isimlerin dosyaları jet hızıyla ele alınıp kapatılıyor. Dosya sırası geldiğinde incelenmeliydi. Ama ilginçtir dosyası 4 ayda kapatıldı. Haksızlık olduğu kesin.

Yargı peşini bırakmayacak

“Tabii Atalay, milletvekili olduğu için hak ihlali kararı yerel mahkeme tarafından uygulayacak gibi görünüyor. Ama unutulmamalı ki Anayasa Mahkemesi Atalay’ın suçsuz olduğu yönünde gerekçe açıklamayacak. Atalay, bir daha milletvekili seçilemez de dokunulmazlığını kaybederse cezası infaz edilecek.”

