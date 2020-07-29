Aylin Cesur kimdir, kaç yaşındadır? Aylin Cesur'un Salda Gölü ile ilgili skandal sözleri

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, ülkemizde yapılan yatırım yatırımlardan rahatsız oldu ve "Attıkları temelleri çekeriz, Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz" ifadelerini kullandı.

"Attıkları temelleri çekeriz, salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz"

Bu sözler hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.

İYİ Parti Burdur 2. Olağan Kongresi Burdur Belediyesi Halk Pazarı (Uzay Çatı) altında gerçekleşti. Kongrede konuşan Aylin Cesur, "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız…" iddiasında bulundu.

Şehit Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin’in, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazı esnasında İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, cenaze namazı kılanların önüne geçerek tek başına ilk önce namaz kılıyormuş gibi poz verip ardından da cemaatle birlikte dua etmişti.

Aylin Cesur kimdir?

Aylin Cesur, 1970'de Eskişehir'de doğdu. Baba adı Aydın, anne adı Aysel'dir. İlk-Orta öğrenimini Eskişehir'de birincilikle bitirdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirerek, tıp doktoru olan Aylin Cesur, Sevgi Hastanesi'nde Acil-Yoğun Bakım sorumlu doktoru olarak çalıştı. Yozgat-Gedikhasanlı Sağlık Ocağında mecburi hizmetini yapan Aylin Cesur, 1996'da Cumhurbaşkanlığı Özel Doktor Ekibi'ne seçildi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilimdalı'nda Diyabet konulu doktorasını tamamladı.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in manevi kızı olan Aylin Cesur, 2000 yılında 9. Cumhurbaşkanı Özel Doktoru olarak görevlendirildi. Aynı anda 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in Başdanışmanlığını da yürüten Aylin Cesur, 2008 yılında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en genç ve ilk kadın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı oldu.

Aylin Cesur Süleyman Demirel'in vefatına kadar; Cumhurbaşkanı Demirel ile Filistin-İsrail Barış Komisyonu, Balkan Siyasi Kulübü, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, NATO, Avrupa Birliği, Türk Kurultayları, İslam Konferansı gibi sayısız yurt dışı ve içi etkinlik ve seyahatlerinde kendisine eşlik etti. Yurt içi ve yurt dışında pek çok tıbbi kongre bildirisi, makaleleri yayınlandı.

Aylin Cesur, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hayatını kaybetmesinden sonra, Türk Milleti tarafından kendisine Demirel'in Manevi Kızı ünvanı verildi. Cumhurbaşkanlığı ve Demirel Vakfı'nın ortak kararıyla kendisine verilen; Cumhurbaşkanı Demirel'e ait Güniz Sokak'taki konutun müze yapılması, arşivinin hazırlanması görevine, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak bugüne kadar devam etti. Aylin Cesur, 27. Dönem Isparta Milletvekili seçildi. Prof. Dr. Mustafa Cesur ile evlidir.