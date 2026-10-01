Aylardır beklenen duruşma başladı! Güllü'nün kızının savunması ortaya çıktı

Yalova’da sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin görülen davada duruşma devam ederken, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter savunmasında hakkındaki çeşitli iddialara yanıt verdi.

Gülter, Sultan’a baskı yaptığı yönündeki iddiaları kabul etmediğini söyledi. Duruşmada Gülter’e yönelik öne sürülen ses kaydının ardından avukatlar arasında tartışma yaşanırken, Gülter’in avukatı Merve Uçanok, kaydın yasa dışı delil olduğunu savundu. Tartışmanın ardından duruşmaya ara verildi.

Gülter, kendisi hakkında kaçma ihtimali bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin, "Benim pasaport başvurum yok. O yüzden kaçma gibi bir durumum olmaz" dedi. Tutuklanacağı yönünde kendisine baskı yapıldığına ilişkin de konuşan Gülter, annesiyle ve çevresindeki kişilerle yaşanan bazı olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Annesinin, Kervan ile resmi nikahlı olması nedeniyle ikinci bir çocuk sahibi olmasını istemediğini belirten Gülter, "Annem kızına bir ev al, garantisi olsun dedim. Kervan yanlış anladı, bunu benden annem istedi" ifadelerini kullandı.

Gülter, Sultan’a baskı yaptığı yönündeki iddiaları da reddederek, "Sultan’a baskı yaptığım iddialarını kabul etmiyorum" dedi.

Annesi ile Çiğdem arasında yaklaşık bir yıldır tartışmalar yaşandığını ancak görüşmeye devam ettiklerini belirten Gülter, "Aracı beni tutuyorlardı" dedi.

Duruşmada annesinin alkol kullanımıyla ilgili de konuşan Gülter, "Annem çok alkol içerdi, dengesini kaybederdi" ifadelerini kullandı. Annesinin daha önce birden fazla kez düştüğünü, kendisinin de hastaneye götürdüğünü belirten Gülter, alkol nedeniyle müdahale edilmediğini söyledi.

"Koş" dedikten sonrasını hatırlamıyorum

Gülter, olay gecesine ilişkin sorular üzerine ise "Koş dedikten sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

Eski erkek arkadaşı Gökhan ile ilgili de konuşan Gülter, "Gökhan eski erkek arkadaşımdı. Benden sonra Sultan ile birlikte olmuş" ifadelerini kullandı.

Duruşmada ayrıca Sultan’ın evinde telefonun sıfırlanıp sıfırlanmadığı da sorulan Gülter, "Irak’tan geldi, telefon sıfırlanmadı. Bana kimse talepte bulunmadı. Sultan’ın da sıfırlandığını bilmiyorum" yanıtını verdi.

Ses kaydı tartışması yaşandı

Duruşmada Tuğyan Ülkem Gülter’e yönelik öne sürülen bir ses kaydı da gündeme geldi. Gülter’e kayıtta yer aldığı belirtilen "Artık dayanamıyorum, itiraf edeceğim" şeklindeki sözler soruldu.

Bunun üzerine Gülter’in avukatı Merve Uçanok, söz konusu ses kaydının yasa dışı elde edilmiş bir delil olduğunu ve görüntü bulunmadığını öne sürdü. Konu üzerinden mahkeme salonunda avukatlar arasında tartışma yaşandı.

Yaşanan tartışmanın ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Duruşma devam ediyor.