  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Aylar önce vatanı Türkiye'yi karalayarak Ukrayna'ya gitmişti! İrem Gümüş'ün son mesajı sosyal medyada gündem oldu
Gündem

Aylar önce vatanı Türkiye'yi karalayarak Ukrayna'ya gitmişti! İrem Gümüş'ün son mesajı sosyal medyada gündem oldu

İrem Gümüş adlı Twitter kullanıcısının, Türkiye'yi terk ederken elinde pasaportuyla fotoğraf paylaşıp, "Türkiye bir amele kaybetti, Ukrayna bir diş hekimi kazandı." mesajından birkaç ay sonra, Rusya Kiev'e saldırınca Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım istemesi, sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 23:49:00 -
Aylar önce vatanı Türkiye'yi karalayarak Ukrayna'ya gitmişti! İrem Gümüş'ün son mesajı sosyal medyada gündem oldu

 Yeniakit.com.tr 

İrem Gümüş adlı Diş Hekimi, geçtiğimiz yılın Ekim ayında sosyal medya hesabından pasaportunun fotoğrafını paylaşarak Ukrayna'ya gideceğini duyururken, vatanını hedef aldı.

Gümüş, "Evet arkadaşlar. Türkiye bir amele kaybetti, Ukrayna bir diş hekimi kazandı." ifadelerini kullandı.

Aradan geçen birkaç aydan sonra, Rusya Ukrayna'ya saldırdı.

Vatandaşlarını yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, "Sayın vatandaşımız, sizlere ve/veya yakınlarınıza ulaşabilmemiz için iletişim bilgilerini ve bulunan yer bilgilerini paylaşmanızı rica ediyoruz." çağrısı yaptı.

Ukrayna'ya giderken, "Türkiye bir amele kaybetti." deyip vatanını hedef alan İrem Gümüş'ün bu mesaja adresini atarak verdiği cevap sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay