Aylar önce vatanı Türkiye'yi karalayarak Ukrayna'ya gitmişti! İrem Gümüş'ün son mesajı sosyal medyada gündem oldu
İrem Gümüş adlı Twitter kullanıcısının, Türkiye'yi terk ederken elinde pasaportuyla fotoğraf paylaşıp, "Türkiye bir amele kaybetti, Ukrayna bir diş hekimi kazandı." mesajından birkaç ay sonra, Rusya Kiev'e saldırınca Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım istemesi, sosyal medyada gündem oldu.
Yeniakit.com.tr
İrem Gümüş adlı Diş Hekimi, geçtiğimiz yılın Ekim ayında sosyal medya hesabından pasaportunun fotoğrafını paylaşarak Ukrayna'ya gideceğini duyururken, vatanını hedef aldı.
Gümüş, "Evet arkadaşlar. Türkiye bir amele kaybetti, Ukrayna bir diş hekimi kazandı." ifadelerini kullandı.
Aradan geçen birkaç aydan sonra, Rusya Ukrayna'ya saldırdı.
Vatandaşlarını yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, "Sayın vatandaşımız, sizlere ve/veya yakınlarınıza ulaşabilmemiz için iletişim bilgilerini ve bulunan yer bilgilerini paylaşmanızı rica ediyoruz." çağrısı yaptı.
Ukrayna'ya giderken, "Türkiye bir amele kaybetti." deyip vatanını hedef alan İrem Gümüş'ün bu mesaja adresini atarak verdiği cevap sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.