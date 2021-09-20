Aylar: Gazilik bu ülkenin şerefidir

Programa; Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Üzeyir Karakülah, gaziler, şehit aileleri katıldı. Burada konuşan Aylar, “Gazilik vatan sevgisidir, bayraktır, vatandır, gazilik bu ülkenin şerefidir. Bu ülke topraklarına kanlarını akıtan gazilerimiz, milletimiz için, devletimiz için önemlidir” dedi. Lokman Aylar ve beraberindekiler daha sonra Cebeci Askeri Şehitliği’ni ziyaret ederek dua etti. Burada konuşan Aylar, şehitlerin emaneti vatanı hainlerden korumak için daima mücadele edeceklerini belirterek, şunları dile getirdi: “Şehitlerimizin ruhları şâd olsun, onlar her zaman başımızın tacıdır. Devletimiz, gaziler ve şehit ailelerinin her zaman yanında. Milletimiz, uzuvlarını kaybeden gazilerimizi gördüğü zaman onlara acıyarak değil kahraman edasıyla baksınlar. Onlar bu ülkenin yiğitleri, kahramanlarıdır.”