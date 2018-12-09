Ayla filmine ABD'de yoğun ilgi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Türkiye'nin Chicago Başkonsolosluğunca, Gene Siskel Film Center'daki gösterime Chicago Başkonsolosu Umut Acar, Illinois eyaleti Gazi İşleri Dairesi Başkanlığı Direktörü Stephen Curda'nın yanı sıra çeşitli ülkelerden diplomatik temsilciler ve Kore gazileri katıldı.

Acar, gösterim öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayla filminin, Kore Savaşı'nda görev alan Süleyman Astsubay'ın gösterdiği kahramanlık ve insanlık hikayesini anlattığını belirterek, ölüm yıl dönümünde kendisi ve tüm şehitleri minnetle andığını, gazilere de saygılarını sunduğunu söyledi.

Kore asıllı Illinois Gazi İşleri Dairesi Başkanlığı Direktörü Curda da eski bir asker olarak filmde işlenen hikayeden çok etkilendiğini dile getirerek, etkinliği organize edenlere teşekkürlerini iletti.

YEE Washington Ofisi sorumlusu Halit Bulut da barışın en kıymetli varlık olduğu bu günlerde savaş şartlarında dahi Türk insanının mazluma yardımsever bakışını gösteren filmin, Amerikan toplumunca yoğun ilgiyle karşılanmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Oscar'a aday

Oscar Akademisi'nin de "yabancı dilde en iyi film" aday adayı olan filmde 1950'lerde Kore Savaşı'na katılan Astsubay Dilbirliği ile savaşta ailesini kaybetmiş, "Ayla" adını verdiği Koreli küçük bir kızın hikayesi anlatılıyor.

Kore gazisi Dilbirliği, geçen yıl 7 Aralık'ta çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 91 yaşında vefat etmişti.