Aykut Kocaman'dan Galatasaray sözleri: Kolay maç olmayacak

Atiker Konyaspor'un teknik patronu Aykut Kocaman, Süper Lig'in 30. haftasında evlerinde oynayacakları Galatasaray mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman, Konyaspor'un son 10 maçta yaşadığı galibiyet hasretine değinerek şunları söyledi; "Galatasaray ile zor bir maça oynayacağız. Ligde 10 maçtır galibiyet alamadık. Konyaspor olarak Galatasaray'a karşı da uzun zamandır kazanamıyoruz. Bu serileri bitirmek istiyoruz. Galatasaray ise şampiyonluk için her maçı kazanmak zorunda, kolay maç olmayacak."

"Kuvvetli bir oyun oynamalıyız''

Takımın durumunu da değerlendiren Kocaman, takımdaki eksik simler hakkında şu ifadeleri kullandı; "Skor ne olursa olsun yapabildiklerimizi tekrar hatırlayarak kuvvetli bir oyun oynamalıyız. Filipovic, Ali Çamdalı ve Selim Ay aramızda olamayacak. Pazartesi maç saatine kadar uzun süre var. Umarım sakatlık olmaz."