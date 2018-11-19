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Aykut Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aykut Kocaman imza töreninde önemli demeçlerde bulundu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:48
Aykut Kocaman'dan Galatasaray açıklaması!

İşte Aykut Kocaman'ın o açıklamaları:

"Burada yaşadığım ilk teknik direktörlük döneminde sorunlar da yaşadık ama hatalarımızdan ders çıkarıp güçlendik." diyen Kocaman, "Son 5 yılda Konyaspor'un çok ilerleme kaydettiğini söyledi. Aykut Kocaman ayrıca "Konyaspor kulübü istiyor, rolünü büyültmek istiyor" dedi.

Aykut Kocaman, Milli Takım ve Fenerbahçe'den ileride teklif gelirse ne yaparsınız şeklindeki soruya "Bugün bu konularda konuşmasak daha iyi olur" diye konuştu.

''Umarım futbol şansı faktörü yanımızda olur''

Son olarak Galatasaray maçı hakkında da görüş bildiren tecrübeli teknik adam "Çok sert bir maç ile başlayacağız. İşe odaklanıp ne oluyor, ne yapabiliriz diye heyecanla bekliyorum. Puan durumuna bakıldığı zaman umarım futbol şansı denilen faktör umarım yanımızda olur." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 12:48
  1. Aykut Kocaman
  2. Galatasaray
  3. Konyaspor
  4. Atiker Konyaspor
  5. Süper Lig
  6. Teknik Direktör

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