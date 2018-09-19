Aykut Kocaman: Saygısızlık olur, sormamış olun

Trtspor'un canlı yayınına katılan Aykut Kocaman, geçen sezonun 3 Temmuz'dan daha zor ve yıpratıcı olduğunu belirtti.

Kocaman ayrıca Konyaspor'da olduğu dönemde başarılı bir takım yarattıklarını ancak bir oyuncularının bile Milli Takım'a çağrılmadığını söyledi ve Fatih Terim'i isim vermeden eleştirdi. Başarılı teknik adam ayrıca hücum futbolu eleştirilerine de sert çıktı ve "Saçma sapan ama herkes inandı" yorumunu yaptı.

Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

Geçen sezonki süreç, 3 Temmuz'dan daha zordu, daha sıkıntılıydı. Çünkü o dönemde 3 Temmuz'u yapanlara karşı bir güç birliği vardı. Zorluklara karşı direnme gücü vardı. Geçen seneki süreçte ise birbirimizin gözünü oyacak hale gelmemizdi. Taraftar bir tarafta, yönetim bir taraftaydı. Geçen seneki dönem benim adıma çok iyi değildi. Bu yüzden dinlenme sürecini uzun tutacağım daha sonra teknik direktörlüğe geri döneceğim.

"SAYGISIZLIK OLUR, SİZ DE SORMAMIŞ OLUN"

"Teknik direktörlük için kimseyle görüşmedim. Sana yapılmasını istemediğin şeyleri başkasına yapma. Çalışan bir saygın teknik direktör var, başarılı bir teknik adam. Bir şey söylemem doğru değil, bugün itibarıyle bu konu hakkında konuşmam saygısızlık. Siz de sormamış olun"

"BİZİM PROBLEMİMİZ VERİMSİZLİK"

Transfer bu işin olmazsa olmazıdır. Bizim problemimiz verimsizlik. Bu oyuncular çok değerli oyuncular oldukları için alındılar. 10 oyuncunun 7'si ben gelmeden önce alınmıştı. Verimliliği sağlayamadık.

Kazanan takımın, 8-9 oyuncusu birkaç sezon önceden kalan oyunculardı. Dolayısıyla önemli olan onları daha verimli hale getirmekti. esas olan düzen sağlamaktı. Bu olmadığı sürece hiçbir takım başarılı olamaz. 10 tane 15 tane de oyuncu gelse verimlilik kazanamıyor takımlar...

"ÖDÜL SİSTEMİ GETİRİLMELİ"

Ne yabancıya karşıyım ne de tamamen yabancıdan yanayım. Bazı hamleler nasıl yapılırsa ne sonuçlar ortaya çıkar buna bakmamız lazım. TFF'nin burada çok daha bilgilendirici açıklamalar yapması lazım. Üretmeyi seven bir ülke değiliz. Ucuzluğa, kolaylığa giden bir yapımız var bizim. Artık oyuncu yetiştirme serüveni tamamen boşlanıyor. Bir yere doğru gitmek istiyoruz ama kafa yormuyoruz. 'Yabancı serbest kalsın' demek Türk oyuncuyu bitirir. Federasyonun mutlaka ama mutlaka ödüllü bir sisteme gitmesi lazım. Dünyanın geldiği bu noktada kısıtlamanın bir mantığı yok.

Terim'e eleştiri: 40 puanlı takımdan bir futbolcu çağrılmadı

Tek devrede 40 puan aldığımız halde dönemin futbol direktörü bir oyuncumuzu Konyaspor'dayken Milli Takım'a çağırmadı. Bir kez bile bizimle iletişime geçilmedi.

"İNSANLAR SAÇMA SAPAN ŞEYLERE İNANDI"

(Hücum futbolu oynatmadığıyla ilgili eleştiriler hakkında) Beni üzen, insanların saçma sapan fikirlere inanılması. Gerçekler en sonunda ortaya çıkar. Hiçbir şey saklı kalmamış bu dünyada... Buna inanması herkesin çok çok acı... Ülke futbolunda doğrularla yanlışlar yer değiştirmiş durumda... Hataları onarıp iyi yere doğru gitmek benim amacım.

"GALATASARAY'I TEBRİK EDİYORUM"

Hem lig hem Avrupa maçlarına bakıldığında beklenenden daha iyi oldukları kesin. Onları da tebrik ediyorum. Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye de yarın için başarılar diliyorum.