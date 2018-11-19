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Aykut Kocaman için hastanelik oldu

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor ile anlaşan teknik direktör Aykut Kocaman'ı görmek isteyen Ferdi Eser isimli taraftar, ayağının üzerinden polis aracının geçmesi sonucu yaralandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 22:02
Aykut Kocaman için hastanelik oldu

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ı 2018- 2019 sezonu başlarken takımın başına getiren Atiker Konyaspor, ligin 12'nci haftasında Ankaragücü maçı sonrası deneyimli teknik adamla yollarını ayırdı. Kulüp, bu gelişme üzerine Teknik Direktör Aykut Kocaman ile 2,5 yıllığına anlaştı.

Yüzlerce taraftar karşıladı

3. kez takımı çalıştıracak olan Kocaman, dün akşam saatlerinde uçakla İstanbul'dan Konya'ya geldi. Kocaman'ı Konya Havalimanında yüzlerce taraftar karşıladı. Karşılama sırasında yaşanan izdihamda taraftarlardan Ferdi Eser'in sol ayağının üzerinden polis aracı geçti. Acı içinde yerde kalan Eser, arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ayağında doku zedelenmesi olduğu öğrenilen Ferdi Eser, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 22:02
  1. Rıza Çalımbay
  2. Aykut Kocaman
  3. Ankaragücü
  4. Konyaspor
  5. İstanbul
  6. Konya
  7. Konya Havalimanı

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