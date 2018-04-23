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Aykut Kocaman futbolculara seslendi! 'Olayları unutun lige...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Antalyaspor karşılaşması öncesinde futbolcuları uyardı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:02
Aykut Kocaman futbolculara seslendi! 'Olayları unutun lige...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, olaylı Beşiktaş maçı sonrası oyuncularını Antalya maçına motive etmek için tüm gücünü harcıyor. Deneyimli çalıştırıcı öğrencileriyle yaptığı toplantıda “Hafta içerisinde zorlu bir dönem yaşadık. Hepiniz olaylardan olumsuz etkilendi. Ancak şampiyonluk mücadelesi için kalan tüm maçlarımızı kazanmalıyız. Beşiktaş maçını tamamen unutun ve Antalya maçına konsantre olun. Şampiyon olmak için kalan tüm maçlarımızı kazanmalıyız. Bunun içinde saha içinde kalmalıyız. Antalya’yı yenerek rakiplerimizin birbiriyle oynayacağı önümüzdeki hafta için avantaj yakalamayız” dedi.

Kaynak:Akşam

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 11:02
  1. Aykut Kocaman
  2. Fenerbahçe
  3. Antalyaspor
  4. Süper Lig

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