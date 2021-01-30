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Spor Aykut Kocaman, Başakşehir ile anlaştı!
Spor

Aykut Kocaman, Başakşehir ile anlaştı!

Başakşehir, teknik direktör Aykut Kocaman ile anlaştıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre detaylar pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 16:36:00 -
Aykut Kocaman, Başakşehir ile anlaştı!

Okan Buruk ile yollarını ayıran Başakşehir, Aykut Kocaman ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Başakşehir duyurdu

İşte Başakşehir'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır. Detaylı bilgiler, pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Kariyerinde İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor, Ankaraspor ve Fenerbahçe kulüplerini çalıştıran Aykut Kocaman, sarı lacivertli kulüp ile 1 lig şampiyonluğu, 3 kupa şampiyonluğu yaşadı.

55 yaşındaki teknik adam, 9 Şubat 2020'de Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra kulüp çalıştırmadı. Süper Lig'de teknik direktör olarak 485 maça çıkan Aykut Kocaman, 204 galibiyet, 133 beraberlik ve 148 mağlubiyet ile maç başına 1.54 puan ortalaması yakaladı.

"Pandemi bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum" demişti

Kasım ayında DHA'ya konuşan Aykut Kocaman, "Bu dönemde birçok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

 

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