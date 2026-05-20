Ayıya anahtarın yerini tarif etti: Kapıyı niye kırıyorsun! Aç gir, zarar verme eve!

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası’nda son günlerde ayıların yayla evlerine verdiği zarar bölge halkını da mağdur etti. Yaylada bulunan evinde ayının oluşturduğu hasarla karşı karşıya kalan Yalçın Şahin’in yaptığı esprili paylaşım ise dikkat çekti.

Evine girenin ayı olduğuna inanmak istemeyen Şahin olayı mizaha dökerek bir video çekti. Şahin videoda "Bu adam mıdır, ayı mıdır? Eğer adamsa; pencereyi kırıp atana kadar anahtar elektrik saatini içerisinde hiçbir yere zarar verme, al kapıdan gir. Neden kırıyorsun?" ifadelerini kullandı.