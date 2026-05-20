  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: ‘MHP ile omuz omuza daha iyi bir Türkiye inşa edeceğiz' CHP’li İBB’den projeye iptal kararı! Metro bekleyen İstanbullu havasını aldı Siyonist katil Netanyahu için alarm zilleri! 110 vekil ittifakla 'erken seçim' dedi Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı? Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: Beni iyi dinleyin! Yolsuzluk batağına saplanan CHP'ye arınma çağrısı! Ece Sevim: CHP’de "Mutlak Butlan" Paniği! Özgür Özel istifa ettirilecek mi? Artık hiçbir şey eskisi gibi değil! Alman şirketleri hayatlarının şokunu yaşıyor Türkiye’de 277 bin lira hız cezası yiyen gurbetçi Avrupalı Türklere seslendi: Kurban olayım yavaş..! ‘Sibirya’nın Gücü 2’ için el sıkıştılar Rusya Çin arasında dev enerji anlaşması Halk TV’den matematik skandalı: AK Parti’yi düşüreceğim derken toplam %104,7 çıktı!
Gündem Ayıya anahtarın yerini tarif etti: Kapıyı niye kırıyorsun! Aç gir, zarar verme eve!
Gündem

Ayıya anahtarın yerini tarif etti: Kapıyı niye kırıyorsun! Aç gir, zarar verme eve!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ayıya anahtarın yerini tarif etti: Kapıyı niye kırıyorsun! Aç gir, zarar verme eve!

Rize’nin Kavrun Yaylası’nda son zamanlarda ayıların evlere zarar vermesinden bıkan bir vatandaş çektiği video ile ayıya seslendi. Ayıya anahtarın yerini tarif eden vatandaş "Niye kırıyorsun kapıyı. Aç gir, zarar verme" dedi.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kavrun Yaylası’nda son günlerde ayıların yayla evlerine verdiği zarar bölge halkını da mağdur etti. Yaylada bulunan evinde ayının oluşturduğu hasarla karşı karşıya kalan Yalçın Şahin’in yaptığı esprili paylaşım ise dikkat çekti.

Evine girenin ayı olduğuna inanmak istemeyen Şahin olayı mizaha dökerek bir video çekti. Şahin videoda "Bu adam mıdır, ayı mıdır? Eğer adamsa; pencereyi kırıp atana kadar anahtar elektrik saatini içerisinde hiçbir yere zarar verme, al kapıdan gir. Neden kırıyorsun?" ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23