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Spor Ayın futbolcusu seçilen Yusuf Yazıcı ödülünü aldı
Spor

Ayın futbolcusu seçilen Yusuf Yazıcı ödülünü aldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Aralık ayının futbolcusu seçilen Yusuf Yazıcı'ya plaketi takdim edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 21:20:00 -
Ayın futbolcusu seçilen Yusuf Yazıcı ödülünü aldı

Ödülüyle birlikte sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan 23 yaşındaki milli futbolcu Yusuf Yazıcı, "Fransa'da 'Ayın Oyuncusu' ödülünü kazanan ilk Türk olmanın gururunu yaşıyorum. Destek veren herkese tekrar teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliğinin (UNFP) internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla belirlenen ayın futbolcusu ödülüne Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra Olympique Lyon'da forma giyen Tino Kadewere ve Karl Toko-Ekambi aday gösterilmişti.

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Yorumlar

Ìbrahim hakki

Sizede yuuuh diyelim...Akit e....Yusuf, Burak, Fransa'da ...Hz Muhammed Mustafa S.A.V Hakaretler Yapilti Bu Futbolcular Neden Bir Tek Kelime TEPKÌ KOYMADILAR...Yoksa Bunlar Müslüman DiyiLmi...Biz Mesut ÖziL Le Gururluz
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