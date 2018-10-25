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Ayıların kış uykusuna yatmadan önce son vurgunu

Rize’nin Güneysu İlçesi Islahiye köyünde kış uykusuna yatmak üzere olan ayılar ağaçları ve tarlaları talan etti.

25 Ekim 2018 Perşembe 11:09
Ayıların kış uykusuna yatmadan önce son vurgunu

Kış uykusuna yatmadan önce aç kalan ayılar Rize’nin Güneysu İlçesi Islahiye köyüne kadar indi. Köylülerin yaşam alana giren ayılar ortalığı birbirine kattı. Meyve ağaçlarına tırmanıp dallarını koparan ayılar meyveleri yedi. Tarlalarda ekilmiş ekinleri de yiyen ayılar köyü savaş alanına çevirdi. Köy sakinlerinin kendi yöntemleriyle yaptıkları tuzakları da aşan ayılar köyde ekin bırakmadı.

Ayıların ağaçlarına ve arılarına zarar verdiğini dile getiren Ali Rıza Şişman “Ayılar ceviz ağaçlarını kırdılar. Arılarımıza da zarar veriyor. Ağaçların meyvelerini yiyor, dalları uzak olunca dallarını kırıyor” ifadelerini kullandı.

Ayıların ekinlerine sürekli zarar verdiği söyleyen ve tarlalarını kullanamadıkları ifade eden köylüler, köylerine inen ayılara karşı ellerinden bir şey gelmediklerini söyledi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 11:09
  1. Rize
  2. Güneysu
  3. Islahiye köyü
  4. Ayılar
  5. Ayı saldırısı
  6. Kış uykusu
  7. Ayılar köye saldırdı

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