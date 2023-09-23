Ayılar fındık bahçesinde keyif yaptı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde fındık bahçesine giren 2 ayı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Sıra köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiyle göre, Sıra köyünde bir vatandaş, fındık bahçesinden sesler geldiğini fark etti. Sese doğru giden vatandaş 2 ayının ağaçlara tırmanarak fındıklarını yediğini gördü. O anları cep telefonu ile saniye saniye kaydeden vatandaş, "Adamlar fındık yevmiyecisi bulamıyor bunlar çift kişi gelmiş. Bir de karısını da getirmiş. O kadar taze fındık yeme hasta eder" diyerek ayılara seslendi.

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