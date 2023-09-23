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Yaşam Ayılar fındık bahçesinde keyif yaptı
Yaşam

Ayılar fındık bahçesinde keyif yaptı

Yeniakit Publisher
2023-09-23 22:43:00 -

Rize'de fındık bahçesine giren iki ayının keyifli halleri kameraya yansıdı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde fındık bahçesine giren 2 ayı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Sıra köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiyle göre, Sıra köyünde bir vatandaş, fındık bahçesinden sesler geldiğini fark etti. Sese doğru giden vatandaş 2 ayının ağaçlara tırmanarak fındıklarını yediğini gördü. O anları cep telefonu ile saniye saniye kaydeden vatandaş, "Adamlar fındık yevmiyecisi bulamıyor bunlar çift kişi gelmiş. Bir de karısını da getirmiş. O kadar taze fındık yeme hasta eder" diyerek ayılara seslendi.

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