  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

CHP’lileri kekleyen FETÖ’cü avukatın Hollanda’ya firar ettiği ortaya çıktı

İstanbul'da hareketli saatler! Silahlı saldırı son anda önlendi

“Suriyeli askerler TSK’da görev alacak” iddiasına dair MSB’den açıklama

Sahtekâr markalar ifşa olmaya devam ediyor: Lor peyniri ve zeytinyağından bakın ne çıktı?

Cumhuriyet gazetesi anketi kendi yalanlarını ortaya çıkardı! Ali Karahasanoğlu’ndan bomba yorum İşte meslek gruplarının siyasi parti tercihi!

Ünlülerin uyuşturucu soruşturmasında karar

8 yılda 434 milyon muayene

CHP liderinden gelen sözler yeni tartışma başlattı! Destici’den sert tepki gecikmedi!

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu hakkında flaş karar

Üsküdar’da dehşet: Uyuyan kocasını, kafasına 3 litre kızgın yağ dökerek öldürdü
Dünya Ayılar 7 ayda 13 kişiyi öldürünce ‘vur’ izni çıktı
Dünya

Ayılar 7 ayda 13 kişiyi öldürünce ‘vur’ izni çıktı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ayılar 7 ayda 13 kişiyi öldürünce ‘vur’ izni çıktı

7 ayda 13 kişinin ayı saldırısında hayatını kaybettiği Japonya’da ayıların avlanması için polislerin tüfekle ateş açmasına izin verildi.

Kyodo ajansının haberine göre Japonya Ulusal Polis Ajansı, ülkede artan ayı saldırılarıyla mücadelede polisin tüfek kullanmasını engelleyen kuralı değiştirme kararı kaldı.

Karara göre 13 Kasım'dan itibaren ayı saldırılarının yoğun görüldüğü Iwate ve Akita eyaletlerinde polis, yerel eyaletlerin onay vermesi için yeterli zaman olmaması halinde tüfeklerle ayılara ateş açabilecek.

Bu bölgelerde konuşlu polis ekipleri, ayıların görüldüğü bölgelerdeki bazı sakinleri tahliye etti ve özellikle okul yolları olmak üzere bölgede güvenliği sağlama çalışmalarını sürdürüyor.

Japonya Çevre Bakanlığı verilerine göre, ülkenin kuzeyi başta olmak üzere nisandan bu yana artış gösteren ayı saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti, 100'ü aşkın kişi yaralandı.

Tokyo hükümeti, son zamanlarda artan ayı saldırılarına karşı tedbir amacıyla ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine asker gönderme kararı almıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23