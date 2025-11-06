Ayılar 7 ayda 13 kişiyi öldürünce ‘vur’ izni çıktı

Kyodo ajansının haberine göre Japonya Ulusal Polis Ajansı, ülkede artan ayı saldırılarıyla mücadelede polisin tüfek kullanmasını engelleyen kuralı değiştirme kararı kaldı.

Karara göre 13 Kasım'dan itibaren ayı saldırılarının yoğun görüldüğü Iwate ve Akita eyaletlerinde polis, yerel eyaletlerin onay vermesi için yeterli zaman olmaması halinde tüfeklerle ayılara ateş açabilecek.

Bu bölgelerde konuşlu polis ekipleri, ayıların görüldüğü bölgelerdeki bazı sakinleri tahliye etti ve özellikle okul yolları olmak üzere bölgede güvenliği sağlama çalışmalarını sürdürüyor.

Japonya Çevre Bakanlığı verilerine göre, ülkenin kuzeyi başta olmak üzere nisandan bu yana artış gösteren ayı saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti, 100'ü aşkın kişi yaralandı.

Tokyo hükümeti, son zamanlarda artan ayı saldırılarına karşı tedbir amacıyla ülkenin kuzeyinde saldırıların yoğunlaştığı Akita eyaletine asker gönderme kararı almıştı.