Ayhancan Güven, Avusturya'da gaza basacak Milli sporcu, Porsche Mobil1 Super Kupa Şampiyonası'nın üçüncü ayağı için 29-30 Haziran tarihlerinde Red Bull Ring Pisti'ne çıkacak

ANKARA (AA) - Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Mobil1 Super Kupa Şampiyonası'nın üçüncü ayağı için 29-30 Haziran tarihlerinde Avusturya'daki Red Bull Ring Pisti'ne çıkacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre milli sporcu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, TOSFED ve Pierre Martinet sponsorluğunda mücadele edecek. Organizasyonda sıralama turları 29 Haziran Cumartesi TSİ 14.25'te koşulacak. 30 aracın katılacağı final yarışı ise 30 Haziran Pazar günü TSİ 13.15'te başlayacak. Müsabaka Eurosport’tan canlı olarak yayınlanacak. Ayhancan Güven genel sıralamada 6 puan farkla ikinci durumda bulunuyor.



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