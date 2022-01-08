Ayhan Ogan'dan FETÖ'cü Profesöre tarihi ayar! 'Bizim teknik ekip size de bir tesisat döşesin'
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan, FETÖ'den ihraç edilen Prof. DR. Salih Kuk'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ilişkin attığı iftiraya tokat gibi bir cevap verdi.
Yeniakit.com.tr
FETÖ'den ihraç edilen Prof. Dr. Salih Kuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyeisi'ni öne sürerek çirkin bir iftiraya imza attı.
Paylaşımında Erdoğan'ı hedef alan Kuk, "Erdoğan taze hurma yesin diye. Saraya dikilen hurma ağaçlarının Ankara'nın soğuna dayanması için alttan kalorifer tesisatı çekildi. Biz tezek yakmaya devam edelim!" dedi.
'Bizim teknik ekip size de bir tesisat döşesin'
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan, Salih Kuk'un mesajını alıntılayarak, FETÖ elebaşısı Fdetullah Gülen'i işaret edip, şu cevabı verdi:
Sayın Prof. Eğer yatalak hocanızdan izin alabilirseniz sizi Külliye'ye davet ediyorum. Dediğiniz doğruysa bizim teknik ekip size de bir tesisat döşesin. Yazıktır tezek yakmayın.